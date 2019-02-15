مسؤول فلسطيني: رفضنا عرض إسرائيل بإنشاء سكة تربط بين جنين وحيفا

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ إن إسرائيل عرضت على القيادة الفلسطينية المشاركة في سكة حديد من جنين إلى حيفا ومنها إلى عدة عواصم عربية.

وأكد حسين الشيخ أن القيادة الفلسطينية رفضت ذلك بتاتا.

وكتب في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" اليوم الجمعة: "لا للتطبيع قبل زوال الاحتلال الإسرائيلي.. ولا للحلول الاقتصادية التي تكرس الاحتلال".

واختتم تغريدته قائلا: "كسرة الخبز ليست بديلا عن حرية الأوطان".

إسرائيل عرضت علينا المشاركة في سكة حديد من جنين إلى حيفا ومنها إلى العديد من العواصم العربية ورفضنا ذلك رفضا قاطعا . لا للتطبيع قبل زوال الاحتلال الاسرائيلي ولا للحلول الاقتصادية التي تكرس الاحتلال . كسرة الخبز ليست بديلا عن حرية الأوطان . — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) 15 февраля 2019 г.

المصدر: تويتر