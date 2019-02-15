 
مباشر

مسؤول فلسطيني: رفضنا عرض إسرائيل بإنشاء سكة تربط بين جنين وحيفا

أخبار العالم العربي

مسؤول فلسطيني: رفضنا عرض إسرائيل بإنشاء سكة تربط بين جنين وحيفا
@HusseinSheikhpl
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgsu

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ إن إسرائيل عرضت على القيادة الفلسطينية المشاركة في سكة حديد من جنين إلى حيفا ومنها إلى عدة عواصم عربية.

وأكد حسين الشيخ أن القيادة الفلسطينية رفضت ذلك بتاتا.

وكتب في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" اليوم الجمعة: "لا للتطبيع قبل زوال الاحتلال الإسرائيلي.. ولا للحلول الاقتصادية التي تكرس الاحتلال".

واختتم تغريدته قائلا: "كسرة الخبز ليست بديلا عن حرية الأوطان".

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يعود للجودو لعبته المفضلة (فيديو)