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وفاة شرطي سوداني متأثرا بجروح أصيب بها خلال الاحتجاجات

أخبار العالم العربي

وفاة شرطي سوداني متأثرا بجروح أصيب بها خلال الاحتجاجات
AFP
الاحتجاجات في الخرطوم يوم 14 فبراير 2019
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أعلنت الشرطة السودانية عن وفاة أحد عناصرها متأثرا بجروحه التي أصيب بها أثناء الاحتجاجات في البلاد.

ونقل مراسلنا عن الناطق باسم الشرطة السودانية هاشم عبد الرحيم قوله إن أحد أفراد الشرطة توفي في وقت متأخر من ليلة الجمعة، بعد وقوعه مع مجموعة من أفراد الشرطة في كمين.

وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي أن الكمين أدي إلى توقف سيارة أفراد الشرطة بعد إغلاق الشارع من قبل متظاهرين ألقوا الحجارة على الدورية، ما أدى إلى وقوع إصابتين خطيرين بين أفراد الشرطة.

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واستخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدوم لتفريق المتظاهرين في الخرطوم أمس الخميس، كما جرت في العاصمة السودانية احتجاجات مناهضة للحكومة اليوم الجمعة.

وتستعر الاحتجاجات في السودان على سوء الأوضاع الاقتصادية وزيادة الأسعار المواد الأساسية منذ ديسمبر الماضي، وأسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين عن سقوط عشرات القتلى، بعضهم من رجال الشرطة.

المصدر: RT

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