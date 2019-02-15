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اعتقال كوميدي سعودي سخر من رجال الهيئة (فيديو)

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اعتقال كوميدي سعودي سخر من رجال الهيئة (فيديو)
Reuters
الأمن السعودي - أرشيف -
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قالت صحيفة "المدينة" السعودية إن الشرطة ألقت القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يسخر من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال إحدى الفعاليات الترفيهية في مدينة جدة.

ووفقا للصحيفة، فقد أحالت الأجهزة الأمنية ياسر بكر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، تمهيدا لتقديمه للمحاسبة، وذلك بعد توجيه من أمير منطقة مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان.

وأكد الأمير بدر بن سلطان في التوجيه حرصه على ألا تطال أيدي الحاقدين رجال الحسبة بشيء.

وظهر بكر في فيديو خلال تقديمه برنامج "ستاند أب كوميدي" بحضور جمهور كبير في إحدى القاعات، وهو يسخر من رجال الهيئة ومهام الحسبة المكلفين بها، مما أثار غضبا بين ناشطين على مواقع التواصل، وطالبوا بمحاسبته عما بدر منه.

جدير بالذكر أن الكوميدي وقدم في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "تويتر"، اعتذاره عما بدر منه تجاه الهيئة، وطلب من جمهوره المساهمة في نشره.

المصدر: صحيفة "المدينة" السعودية

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