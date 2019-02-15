الجيش اليمني يشن عملية عسكرية في محافظة حجة

بدأت قوات الجيش الوطني الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية واسعة من عدة محاور لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة حجة من سيطرة الحوثيين.

وقال مصدر قيادي رفيع في ألوية "العروبة"، إن "قوات كبيرة من ألوية العروبة بدأت اليوم بالتحرك لحسم المعركة مع مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة".

وأضاف أن "الدفع بهذه القوات يأتي لتعزيز الجيش الوطني في حجة، ولفك الحصار عن أبناء حجور، الذين تحاصرهم عناصر من جماعة الحوثيين".

وبين القيادي، أن "من مهام هذه القوات، التقدم باتجاه محافظة الحديدة وتحرير مديرياتها الشمالية المحاذية لمحافظة حجة بدءا من منفذ الخرج ووصولا إلى ميناء الحديدة".

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وفي السياق، أعلنت القوات اليمنية، أن 25 عنصرا من جماعة "أنصار الله" الحوثيين قتلوا، وأسر 6 آخرون، عقب صد هجوم لهم على منطقة العبيسة في مديرية كشر.

وأكدت المصادر، أن الحوثيين "شنوا هجوما عنيفا مستخدمين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على منازل المواطنين".

في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، ثلاث غارات جوية، استهدفت تجمعات للحوثيين وآلياتهم في مناطق مديرية كشر في محافظة حجة.

وطبقا للمصادر، فقد أسفرت الغارات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المسلحين، وتدمير عدد من العربات والمدافع في منطقة المندلة شرقي ‫العبيسة، في مديرية ‫كشر.

المصدر: 26 سبتمبر. نت