رئيس شركة "روستيخ": مفاوضاتنا مع السعودية بشأن إس-400 معقدة

أعلن رئيس شركة "روستيخ" الروسية لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية، سيرغي تشميزوف، أن السعودية وقطر عبرتا عن رغبتهما في شراء منظومة "إس-400".

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وقال تشميزوف في حديث لـRT: "توجد دول لا أود ذكرها عبرت عن رغبتها في اقتناء المنظومة، أما هاتان الدولتان (السعودية وقطر) فقد أعلنتا عن رغبتهما ونشرتا هذه المعلومات في الصحافة ولذلك بإمكاني التحدث عنهما".

وأشار إلى أن "المفاوضات مع المملكة العربية السعودية أكثر تعقيدا، حيث لا يزال التفاوض جاريا، والحديث يصبح ممكنا عن الوقت الذي سيتم فيه التوريد فقط بعد إنهاء التفاوض، ومن الضروري تصنيع المنظومة، فنحن لا نبيع من المستودع وعلينا تصنيع هذه المنظومة ومن ثم توريدها".

وكان السفير القطري لدى موسكو، فهد بن محمد العطية، قد أعلن أن بلاده تتفاوض مع روسيا بشأن شراء أنظمة دفاع جوي روسية.

وفي 1 يونيو 2018، كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، طلب من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في رسالة بعث بها إليه، الضغط على قطر ومنعها من الحصول على أنظمة "إس-400" الروسية.

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وبحسب الصحيفة فقد أكد الجانب السعودي استعداد الرياض للقيام بـ"عمل عسكري" ضد الدوحة إذا نصبت منظومات "إس-400".

المصدر: RT

