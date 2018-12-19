هل تعاقدت قطر على صواريخ اس 400 نهائيا؟ - عن هذا السؤال وعن احتمال قيام حلف قطري تركي إيراني ومستقبل مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية، والملفات الساخنة الاخرى يجب ضيف البرنامج

عن هذا السؤال وعن احتمال قيام حلف قطري تركي إيراني، ومستقبل مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية، والملفات الساخنة الاخرى، يجيب ماجد محمد الانصاري، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر، مدير ادارة السياسات-معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية.

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