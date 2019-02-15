شرطة أبوظبي تطلق 7 خدمات ذكية جديدة

أطلقت شرطة أبوظبي سبع خدمات ذكية جديدة عبر موقعها الإلكتروني، ضمن استراتيجيتها لتقديم أفضل الخدمات الذكية لاختصار زمن الخدمة وتسريع الاستجابة.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي رئيس فريق لجنة تطوير الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي اللواء مكتوم علي الشريفي حرص الشرطة على مواصلة تطوير الخدمات على مدار الساعة، في إطار تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم المختلفة بطرق بسيطة وذكية.

وتوفر شرطة أبوظبي خدمة "إدخال دور جديد" لإدارة تأجير الآليات ومركبات مواطني إمارة أبوظبي فئة العمومي، وخدمة "مركبة لكل أسرة" والخدمات للشركات الإنشائية الأجنبية والمشتركة والعاملة في الإمارة، بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع النفط.

وجرى استحداث خدمتي "تسجيل النقاط السوداء"، وترحيلها إلى رخصة القيادة، وكذلك "شراء بدل حجز مركبة" لمديرية المرور والدوريات، حيث يستطيع أصحاب المخالفات تأجيل أو تقديم موعد الحجز المترتب على المخالفات.

شرطة أبوظبي تطلق 7 خدمات ذكية جديدةhttps://t.co/Iv9pTBFYrT#الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 15, 2019

وأعلنت الشرطة أيضا، عن توفير خدمات "تغيير بيان مركبة" في أبوظبي، و"إضافة فئة رخصة قيادة"، كما أطلقت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي خدمة "حل المشكلات"، عن طريق الموقع الخاص بالقيادة العامة لشرطه الإمارة، لتكون هذه الخدمة متاحة لجميع المقيمين في أبوظبي.

وأوضحت الإدارة أن "التسجيل في الموقع يجري عن طريق بطاقة الهوية، ومن ثم اختيار الخدمة لتستقبلها إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، وتحولها إلى الأخصائيين المعنيين، حسب نوع المشكلة"، ليتم التواصل مع صاحب المشكلة "لتكون استشارة هاتفية"، أو "تحديد موعد حضوره شخصيا إلى المركز".

المصدر: الإمارات اليوم