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صورة نادرة للملك سلمان وهو يستقبل الملك فيصل في ريعان شبابه

أخبار العالم العربي

صورة نادرة للملك سلمان وهو يستقبل الملك فيصل في ريعان شبابه
Reuters
الملك سلمان بن عبد العزيز
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نشرت صحيفة "الرياض" السعودية صورة نادرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حينما كان أميرا للرياض.

ويظهر في الصورة الملك سلمان عندما كان أميرا للرياض وهو يستقبل الملك فيصل بن عبد العزيز لحظة وصوله إلى مقر ميدان الفروسية القديم بالملز يصحبه ولي العهد آنذاك الملك خالد يوم حفل السباق السنوي الكبير على كأس الملك سنة 1394هـ.

المصدر: جريدة "الرياض

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