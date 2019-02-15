صورة نادرة للملك سلمان وهو يستقبل الملك فيصل في ريعان شبابه

نشرت صحيفة "الرياض" السعودية صورة نادرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حينما كان أميرا للرياض.

#من_ذاكرة_الفروسية



الملك سلمان عندما كان أميراً للرياض يستقبل الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - لحظة وصوله مقر ميدان الفروسية القديم بالملز، وبمعيته ولي العهد آنذاك الملك خالد - رحمه الله - يوم حفل السباق السنوي الكبير على كأس الملك عام 1394هـ. pic.twitter.com/wdFvMc82P1 — جريدة الرياض (@AlRiyadh) 15 февраля 2019 г.

ويظهر في الصورة الملك سلمان عندما كان أميرا للرياض وهو يستقبل الملك فيصل بن عبد العزيز لحظة وصوله إلى مقر ميدان الفروسية القديم بالملز يصحبه ولي العهد آنذاك الملك خالد يوم حفل السباق السنوي الكبير على كأس الملك سنة 1394هـ.

المصدر: جريدة "الرياض