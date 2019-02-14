وزير الخارجية اليمني يعلق على جلوسه بجوار نتنياهو في وارسو

علق وزير الخارجية اليمني خالد اليماني على جلوسه إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط.

إقرأ المزيد

ونشر خالد اليماني تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بعد سيل من التعليقات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مرفوقة بصورته جنبا إلى جنب مع نتنياهو.

وقال الوزير اليمني: "إن موقف بلاده من القضية الفلسطينية ثابت ولا يقبل المزايدة".

وأضاف أن ذلك تجلى في توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي عندما قاد التحرك العربي في الأمم المتحدة لمواجهة المساس بالقدس.

وأكد اليماني أن المشاركة في وارسو لم تكن لمناقشة قضية فلسطين بل لحشد المجتمع الدولي لمواجهة التوسع الإيراني في اليمن.

إن موقف اليمن والرئيس هادي من القضية الفلسطينية وشعبها وقيادته ثابت ولا يقبل المزايدة عليه وقد تجلى في توجيهات فخامته عندما قدت التحرك العربي في الأمم المتحدة لمواجهة المساس بالقدس.

المشاركة في وارسو لم تكن لمناقشة فلسطين بل لحشد المجتمع الدولي لمواجهة التوسعية الإيرانية في اليمن pic.twitter.com/lPuC4oqGYe — Khaled Alyemany (@KhaledAlyemany) 14 февраля 2019 г.

وتابع بالقول: "الأخطاء البروتوكولية هي مسؤولية الجهات المنظمة، كما هو الحال دائما في المؤتمرات الدولية".

وشدد في تغريدته على أن الوجود اليمني في وارسو كان لمواجهة إيران.

إن الاخطاء البروتوكولية هي مسؤولية الجهات المنظمة، كما هو الحال دائما في المؤتمرات الدولية. كان التواجد اليمني في وارسو، لمواجهة إيران، جزء من معركة استعادة الشرعية التي لا ينسحب منها إلا الجبناء. محاولات وضع صبغات مخالفة للواقع لغرض المزايدة السياسية لن يثنينا عن الدفاع عن اليمن https://t.co/ypAjNKGbSx — Khaled Alyemany (@KhaledAlyemany) 14 февраля 2019 г.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علق على جلوسه إلى جانب وزير خارجية اليمن خالد اليماني في "مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط"، قائلا إن إسرائيل "تصنع التاريخ".

المصدر: تويتر + وكالات