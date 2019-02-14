السعودية تكشف حقيقة انتشار "إنفلونزا الخيول الموسمية"

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، استقرار الوضع الصحي العام، فيما يتعلق بـ"إنفلونزا الخيول الموسمية"، مشيرة إلى ظهور حالات محدودة الفترة الماضية، وجرى التعامل معها.

ونفت الوزارة، صحة الشائعات والمقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوضع الوبائي لأمراض الفصيلة الخيلية، داعية ملاك الخيل إلى تطعيم حيواناتهم بلقاح الإنفلونزا "تحسبا لأي طارئ".

وقال المدير العام للإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية في الوزارة، إبراهيم قاسم، إن "الوضع الصحي للفصيلة الخيلية مطمئن جدا، بعد تلقي بلاغات محدودة بوجود أعراض مرضية تنفسية تمثلت في سعال وإفرازات أنفية في الخيل، وباشرت الفرق الفنية على الفور، تقصي الوضع الوبائي في مختلف المناطق، وسحب عينات من الخيل التي تعاني من أعراض، ونقلتها إلى مختبر التشخيص البيطري في الرياض".

وأوضح قاسم، أن نتائج الفحص أظهرت إيجابية عدد قليل من العينات لمرض "إنفلونزا الخيل"، وهو مرض فيروسي ينتشر في فصل الشتاء نتيجة لعدم التحصين، كما أن "إنفلونزا الخيل" ليس من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ولا ينتقل من الحيوانات المصابة به إلى البشر، مؤكدا اتخاذ الوزارة جميع التدابير الصحية.

ودعا المسؤول السعودي، ملاك الخيل، إلى تطعيم حيواناتهم بلقاح الإنفلونزا، مشيرا إلى أنه في حالات ظهور أعراض مرضية، يمكن استخدام مضادات الالتهابات غير الأسترودية، والمضادات الحيوية لتجنب العدوى الثانوية، مع استخدام الفيتامينات وخاصة فيتامين "سي".

المصدر: سبق