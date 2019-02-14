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نشر أسماء معارضي تعديل الدستور المصري

أخبار العالم العربي

نشر أسماء معارضي تعديل الدستور المصري
Reuters
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نشرت وسائل الإعلام المصرية، أسماء نواب البرلمان الموافقين والمعارضين لتعديلات الدستور الجديد المقترحة، وشملت القائمة عددا كبيرا من النواب الغائبين.

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وجاءت الموافقة خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور، من جانب 485 نائبا، مما أدى إلى إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية، للبدء في مناقشة التعديلات المقترحة تفصيليا، وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس بعد ستين يوما.

وأبرز الرافضين للتعديلات الدستورية، هم 16 عضوا هم: سمير غطاس، وجمال الشريف، وهيثم الحريري، وطلعت خليل، ومصطفى حسين، وأحمد الشرقاوي، ومحمد العتماني، وضياء الدين داوود، وأحمد الطنطاوي، وسيد عبد العال، ومحمد عبد الغني، وصلاح عبد البديع، ورضا البلتاجي، ومحمد عبد الغني، ونادية هنري، وأحمد البرديسي.

وبلغ عدد النواب الغائبين 63 بينهم المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بينما امتنع عن التصويت النائب أكمل قرطام، وأبو المعاطي مصطفى.

المصدر: فيتو

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