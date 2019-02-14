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مراسلنا: تفجير يودي بحياة 8 عراقيين في سامراء

أخبار العالم العربي

مراسلنا: تفجير يودي بحياة 8 عراقيين في سامراء
Reuters Thaier Al-Sudani
العراق- أرشيف
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أودى تفجير بعبوة ناسفة، اليوم الخميس، بحياة ثمانية مقاتلين في فصيل سرايا السلام التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين في العراق.

وقال ضابط برتبة رائد في شرطة صلاح الدين لـRT إن "عبوة ناسفة انفجرت في قوة تابعة لسرايا السلام في صلاح الدين، أودت بحياة ثمانية مقاتلين وجرحت اثنين".

وأضاف أن "من بين القتلى، آمر فوج التدخل في سرايا السلام حسين عطية".

 

المصدر: RT

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