 
مباشر

تركي الفيصل: الأحاديث الإسرائيلية حول وجود علاقات سعودية إسرائيلية ضرب من الخيال

أخبار العالم العربي

تركي الفيصل: الأحاديث الإسرائيلية حول وجود علاقات سعودية إسرائيلية ضرب من الخيال
AFP
رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق تركي الفيصل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgf9

وصف تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق في حوار مع شبكة CNN الأمريكية، التصريحات الإسرائيلية القائلة بوجود علاقات سعودية إسرائيلية بأنها ضرب من الخيال.

إقرأ المزيد
الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات العامة السعودي، الأمير تركي الفيصل
بالفيديو.. تركي الفيصل ينصح صحفيا إسرائيليا بالزواج بعربية والأخير يرد: هذا خطير!

وشدد الأمير السعودي على أن "موقف السعودية تجاه فلسطين لم يتغير، والأحاديث الإسرائيلية التي تنقل عن عقد لقاءات في السر بين الجانبين السعودي والإسرائيلي ضرب من الخيال، وغير صحيحة".

ولفت تركي الفيصل إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز التقى "الرئيس الفلسطيني في الرياض، وأكد أن موقف السعودية لم يتغير تجاه فلسطين".

وردا على سؤال بشأن غياب ولي العهد محمد بن سلمان عن اللقاء بمحمود عباس، قال تركي الفيصل إن ذلك "جاء بسبب ارتباطاته، ولا يجب قراءة شيء في هذا الصدد حول مسألة موقفه من إسرائيل"، وأن "الملك يمثل السعودية، وولي العهد يتبع أوامر الملك".

وبشأن سير التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي قال تركي الفيصل إن "العملية القضائية جارية، ولا يجب على الناس أن تتوقع إنهاء الأمر قبل أن تنتهي العملية".

وعلّق على حديث السيناتور تيم كين عن تحميل السعودية المسؤولية عن قضية خاشقجي: "أعتقد أن على السيناتور أن يطبق معياره على كونغرسه وقيادته فتلك الحرب التي خاضتها أمريكا على العراق كانت مبنية على تقارير استخباراتية مفبركة، فأين المقارنة هنا؟".

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شارك في غسلها وتجول فوق سطحها.. محمد بن سلمان يزور الكعبة