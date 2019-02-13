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بالفيديو.. تركي الفيصل ينصح صحفيا إسرائيليا بالزاوج بعربية والأخير يرد: هذا خطير!

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بالفيديو.. تركي الفيصل ينصح صحفيا إسرائيليا بالزاوج بعربية والأخير يرد: هذا خطير!
Reuters Hamad I Mohammed
الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات العامة السعودي، الأمير تركي الفيصل
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نصح الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات العامة السعودي، الأمير تركي الفيصل، الصحفي والمحلل السياسي الإسرائيلي، باراك رافيد، خلال مقابلة له مع القناة العبرية الـ13، بالزواج بعربية. 

ونشر رافيد، اليوم الأربعاء، تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، تضم شريط فيديو يستمر لدقيقتين ويوثق جانبا من مقابلة مطولة أجراها مع الأمير السعودي.

وخلال حوار قصير تظهره التغريدة عرف رافيد بنفسه للأمير السعودي قائلا إنه كان يتقن اللغة العربية جيدا قبل عدة سنوات لكنه نسيها.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي أنه يفهم كثيرا ويستطيع الكتابة والقراءة لكن التكلم بالعربية أصبح صعبا بالنسبة إليه.

فنصحه الأمير تركي الفيصل "بأن يتزوج بامرأة عربية"، ليرد عليه الصحفي الإسرائيلي مازحا: "لا تقل ذلك لصديقتي، هذا أمر خطير!".

وبعد ذلك ذكر رافيد، ردا على سؤال مناسب من قبل الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، أنه يقيم في تل أبيب، معربا عن أمله بأن يتمكن الأمير في يوم من الأيام من زيارته في المدينة الإسرائيلية، ليرد تركي الفيصل: "وأنا آمل بأن تستضيفني". 

المصدر: RT

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