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مصدر أمني مصري: تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بتهمة قتل لواء في الأمن

أخبار العالم العربي

مصدر أمني مصري: تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بتهمة قتل لواء في الأمن
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الأمن المصري
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أفادت مصادر أمنية عليمة في مصلحة السجون بمصر لـRT، بتنفيذ حكم الإعدام بحق 3 عناصر من جماعة الإخوان المسلمين تابعين لحركة "حسم".

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وأوضحت المصادر، أن العناصر المنفذ في حقهم حكم الإعدام، مدانون في قتل اللواء نبيل فراج، أحد القيادات الأمنية التابعة للشرطة، والذي تم قتله في أحداث اقتحام قسم كرداسة قبل 5 سنوات.

وقتل 13 رجل أمن في هجوم لمسلحين في أغسطس 2013 بعد فض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، ووجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة"، والتمثيل بجثثهم وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

المصدر: RT

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