بعد كتابها عن خاشقجي.. خديجة تمجد حاكم دولة خليجية في كتاب جديد

بعد نشرها كتابا عن الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، أصدرت التركية خديجة جنكيز كتابا جديدا مجدت فيه إحدى الدول الخليجية العربية وحاكمها الذي وصفته برمز الحكمة والسلام والتعايش.

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تحت عنوان "عُمان السلطان قابوس. مثالا للتعايش بين المذاهب الإسلامية والعالم"، طرحت خطيبة خاشقجي، الباحثة في الشأن العماني، كتابها الجديد، لتتحدث عن خلاصة تجربتها وبحوثها عن هذا البلد العربي.

وقالت في تغريدة على صفحتها في "تويتر" الموثقة بالعلامة الزرقاء، أمس الثلاثاء: "انطلاقا من هذا الفكر وبعد بحث طويل في الشأن العُماني وجدت أفضل ما يمكن أن أكتبه هو عن سلطان هذه المنطقة رمز الحكمة والسلام والتعايش، لذا ها هو كتابي الجديد بعنوان: عُمان السلطان قابوس. مثالا للتعايش بين المذاهب الإسلامية والعالم".

وأضافت خديجة في تغريدة أخرى: "إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العُمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيبا، ولا تقبل أبدا أن تُلقى فيها بذور الفرقة والشقاق".

وفي وقت سابق، نشرت خديجة تغريدة دعت من خلالها إلى شراء كتابها عن خطيبها الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في سفارة بلاده باسطنبول، منوهة بأن الكتاب أصبح متاحا بالأسواق بالنسخة التركية.

إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العُمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيباً، ولا تقبل ابداً أن تُلقى فيها بذور الفرقة والشقاق



السلطان #قابوس_بن_سعيدpic.twitter.com/cIkRvcOg5p — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) 12 février 2019

انطلاقاً من هذا الفكر وبعد بحث طويل في الشأن #العُماني وجدت أفضل ما يمكن ان اكتبه هو عن سلطان هذه المنطقة رمز الحكمة والسلام والتعايش، لذا ها هو كتابي الجديد بعنوان: #عُمان السلطان #قابوس. مثالاً للتعايش بين المذاهب الإسلامية والعالم pic.twitter.com/wdoqaPDBg5 — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) 12 février 2019

كتابي نزل في الأسواق اليوم... تجدون نسخته التركية حاليا و بعد أسبوعين نسخته الانجلزية باْذن الله تعالى... رحمة الله عليك يا عزيزي #جمال_خاشجقيpic.twitter.com/ZupX4AUp4N — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) 4 février 2019

المصدر: RT