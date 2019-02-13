 
مباشر
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: الرد على تفجير زاهدان لن يقتصر على حدود إيران

بعد كتابها عن خاشقجي.. خديجة تمجد حاكم دولة خليجية في كتاب جديد

أخبار العالم العربي

بعد كتابها عن خاشقجي.. خديجة تمجد حاكم دولة خليجية في كتاب جديد
Reuters
خديجة جنكيز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lg90

بعد نشرها كتابا عن الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، أصدرت التركية خديجة جنكيز كتابا جديدا مجدت فيه إحدى الدول الخليجية العربية وحاكمها الذي وصفته برمز الحكمة والسلام والتعايش.

إقرأ المزيد
ترويج خديجة لكتابها عن خاشقجي يثير حفيظة السعوديين!

تحت عنوان "عُمان السلطان قابوس. مثالا للتعايش بين المذاهب الإسلامية والعالم"، طرحت خطيبة خاشقجي، الباحثة في الشأن العماني، كتابها الجديد، لتتحدث عن خلاصة تجربتها وبحوثها عن هذا البلد العربي.

وقالت في تغريدة على صفحتها في "تويتر" الموثقة بالعلامة الزرقاء، أمس الثلاثاء: "انطلاقا من هذا الفكر وبعد بحث طويل في الشأن العُماني وجدت أفضل ما يمكن أن أكتبه هو عن سلطان هذه المنطقة رمز الحكمة والسلام والتعايش، لذا ها هو كتابي الجديد بعنوان: عُمان السلطان قابوس. مثالا للتعايش بين المذاهب الإسلامية والعالم".

وأضافت خديجة في تغريدة أخرى: "إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العُمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيبا، ولا تقبل أبدا أن تُلقى فيها بذور الفرقة والشقاق".

وفي وقت سابق، نشرت خديجة تغريدة دعت من خلالها إلى شراء كتابها عن خطيبها الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في سفارة بلاده باسطنبول، منوهة بأن الكتاب أصبح متاحا بالأسواق بالنسخة التركية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شارك في غسلها وتجول فوق سطحها.. محمد بن سلمان يزور الكعبة