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ولي العهد السعودي: نحن امتداد للدولة السعودية الثالثة!

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ولي العهد السعودي: نحن امتداد للدولة السعودية الثالثة!
Reuters Sergio Moraes
ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، الأرجنتين، 30 نوفمبر 2018
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قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تصريح تلفزيوني إن ما يجري في الوقت الراهن في المملكة هو امتداد للدولة السعودية الثالثة.

ورد محمد بن سلمان على سؤال من قناة تلفزيونية خلال زيارته إلى محافظة العلا قائلا:" نحن امتداد للدولة السعودية الثالثة".

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جاء ذلك في إجابة قصيرة على سؤال يقول: "هل نحن بحضرة الدولة السعودية الرابعة بكل التغييرات الجميلة التي نشاهدها؟".

يذكر أن الدولة السعودية الأولى تأسست على يد محمد بن سعود عام 1744، فيما يعرف بـ"إمارة الدرعية"، واستمرت حتى عام 1818.

تلتها الدولة السعودية الثانية المعروفة بـ"إمارة نجد"، ولاحقا تأسست الدولة السعودية الثالثة المتواصلة حتى الآن على يد عبد العزيز آل سعود عام 1902.

ومرت الدولة السعودية الثالثة بعدة مراحل، حيث سميت في البداية "سلطنة نجد"، ثم دعيت "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها"، إلى أن اكتملت بتوحيد جميع الأراضي في كيان واحد باسم "المملكة العربية السعودية" في 23 سبتمبر 1932.

المصدر: سبق + وكالات

 

 

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