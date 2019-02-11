محمد بن سلمان يدشن محمية طبيعية لإعادة توطين النمر العربي

أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمس الأحد، محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا كجزء من سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية، التي تقوم بھا الھيئة الملكية لمحافظة العلا.

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وأوضح وزير الثقافة محافظ الھيئة الملكية لمحافظة العلا بدر بن عبد الله بن فرحان أن محمية شرعان الطبيعية، وضعت معيارا جديدا في المنطقة لإعادة التوازن بين النظم البيئية.

وتشمل ھذه المبادرة إنشاء أكبر صندوق عالمي من نوعه لحماية النمر العربي باسـم: "الصندوق العالمي لحماية النمر العربي".

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال إطلاق هذا الصندوق إلى أن يكون الأكبر من نوعه في العالم، إذ سيمكن ھـذا المشروع محمية شرعان الطبيعية، بالإضافة إلى مواقع أخرى، من أن تكون منطقة مناسبة لإطلاق وإعادة توطين النمر العربي في المستقبل.

ويمثل إطلاق المحمية أحد مشاريع الھيئة الملكية لمحافظة العلا لتطوير المنطقة، حيث تحتضن العلا كنزا من المساحات الطبيعية الخلابة والحيوانات المعرضة للانقراض، بالإضافة إلى الإرث التاريخي الذي يتمثل في مجموعة غنية من الكنوز الأثرية والمدن القديمة، حيث جمعت المنطقة بين جبالھا وأراضيھا مجموعة من الممالك الحضارية كالمملكة الدادانية واللحيانية والنبطية.

المصدر: واس