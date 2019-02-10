 
مباشر

فقدان 9 أشخاص في نفق بغزة وسط أنباء عن استهداف الجيش المصري للموقع

أخبار العالم العربي

فقدان 9 أشخاص في نفق بغزة وسط أنباء عن استهداف الجيش المصري للموقع
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
عنصر من "حماس" قرب نفق يربط بين غزة ومصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lfw0

أعلنت سلطات غزة عن اختفاء أثر 9 أشخاص أثناء عملهم في أحد الأنفاق التجارية الذي يربط القطاع مع مصر وسط أنباء عن تفجير الموقع من قبل الجانب المصري.

وقال الدفاع المدني في غزة عبر بيان صدر عنه اليوم الأحد إن طواقم الإنقاذ التابعة له في محافظة رفح تقوم بالبحث عن 9 أشخاص داخل نفق عند الحدود المصرية تم استهدافه بقنابل الغاز.

وبدورها، ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن المعلومات الأولية تشير إلى قيام الجانب المصري بتفجير النفق التجاري.

المصدر: معا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في تونس.. أهانته بسبب بشرته السمراء فكانت عقوبتها السجن