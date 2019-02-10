فقدان 9 أشخاص في نفق بغزة وسط أنباء عن استهداف الجيش المصري للموقع

أعلنت سلطات غزة عن اختفاء أثر 9 أشخاص أثناء عملهم في أحد الأنفاق التجارية الذي يربط القطاع مع مصر وسط أنباء عن تفجير الموقع من قبل الجانب المصري.

وقال الدفاع المدني في غزة عبر بيان صدر عنه اليوم الأحد إن طواقم الإنقاذ التابعة له في محافظة رفح تقوم بالبحث عن 9 أشخاص داخل نفق عند الحدود المصرية تم استهدافه بقنابل الغاز.

وبدورها، ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن المعلومات الأولية تشير إلى قيام الجانب المصري بتفجير النفق التجاري.

المصدر: معا