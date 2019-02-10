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الأمن يحذر الأردنيين من انتشار الضباب

أخبار العالم العربي

الأمن يحذر الأردنيين من انتشار الضباب
Reuters / Muhammad Hamed
قوات أردنية - أرشيف -
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حذرت مديرية الأمن العام في الأردن المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض مع دخول المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة خلال الساعات القادمة.

ودعت المواطنين إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء مسيرهم على الطرقات خاصة في المناطق المرتفعة، والإلتزام بقواعد السير وتفقد مركباتهم قبل استخدامها للتأكد من مدى جاهزيتها للسير في مثل هذه الظروف.

وطلبت من الأردنيين اتباع إرشادات رجال الأمن العام المنتشرين في مختلف الطرق والمواقع لخدمتهم وتقديم الإرشادات والمساعدة لهم، كما دعتهم إلى الاتصال المباشر برقم الطوارئ الموحد (911) للإبلاغ والاستفسار عن حالة الطرق أو عند الحاجة لأي طارئ. 

كما دعت مديرية الأمن العام المواطنين للابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول حال تساقط الأمطار، والانتباه حال السير في المناطق التي تشهد ضبابا كثيفا بين الحين والآخر خاصة في المناطق المرتفعة.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني

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