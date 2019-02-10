مصر: لم نمنع مرور سفن متجهة إلى سوريا عبر قناة السويس

نفت السلطات المصرية صحة التقارير التي تداولتها بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحدثت عن منع مصر سفنا متجهة إلى سوريا من المرور عبر قناة السويس.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، عبر بيان صدر عنه اليوم الأحد "ردا على ما تم تداوله من أنباء حول منع هيئة قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط لدولة سوريا الشقيقة، إنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا".

وأكد مميش "التزام هيئة قناة السويس بالعمل وفق المواثيق والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينة التي تكفل حق الملاحة الآمن لكافة السفن العابرة، دون تمييز بين علم دولة وأخرى، لتظل القناة شريانا للرخاء والتنمية للعالم أجمع".

كما شدد مميش، الذي يتولى أيضا منصب رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، على "حرص الدولة المصرية على إدارة هذا المرفق الملاحي العالمي بكفاءة وحيادية تامة، بما يمكنها من العمل على تحقيق مصالح الشعب المصري ومصالح شعوب العالم كله في نقل حركة التجارة العالمية، بما فيها مستلزمات الحياة الضرورية من وقود وغذاء ودواء وغيرها دون إبطاء".

ودعت هيئة قناة السويس إلى "تحري الدقة في التعامل مع المواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي التي تذيع أو تبث بيانات وأخبار كاذبة"، مشددة على أن "التعامل في هذه الأمور لا بد وأن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس".

وسبق أن تداولت صفحات إخبارية في موقعي "تويتر" و"فيسبوك" تقارير غير مؤكدة تحدثت عن قيام السلطات المصرية، وبقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنع سفن إيرانية محملة بالغاز والنفط كانت متوجهة إلى سوريا، من العبور عبر قناة السويس.

المصدر: RT