صورة نادرة وقديمة جدا تظهر حقيقة نشاطات الملك سلمان في عزّ الشباب

نشرت دارة الملك عبد العزيز الثقافية، اليوم الأحد، صورة نادرة للملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وهو في ريعان شبابه تظهر ولعه بالعلم والثقافة والمعرفة منذ نعومة أظفاره.

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ويبدو الأمير اليافع سلمان بن عبد العزيز، قبل 64 عاما بالتمام والكمال في الصورة التي يعود تاريخها لسنة 1955 ميلادية أي سنة 1375 هجرية، وهو ممسك بريشة يخط فيها أفكاره على الورق.

ولقب الملك سلمان قبل وقت طويل من تربعه على عرش المملكة العربية السعودية، بلقب"الأمير المثقف" نسبة لولعه بالقراءة والاطلاع، ونهمه للعلوم والاختراعات والتكنولوجيا، وصداقاته الكثيرة مع المثقفين والصحفيين والكتاب من مختلف الأجيال والتطلعات والأهواء السياسية، حتى المنتقدين منهم الذين ولا يبدون إعجابهم بالنظام الملكي الذي أسسه والده الملك عبد العزيز.

#صورة_تاريخية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله

( أمير منطقة الرياض آنذاك )

في مكتبه بأمارة منطقة الرياض

عام ١٣٧٥هـ /١٩٥٥م#من_ذاكرة_الدارة#دارة_الملك_عبدالعزيزpic.twitter.com/lKHforPtKK — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) ٧ فبراير ٢٠١٩

ودارة الملك عبد العزيز مؤسسة متخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم العربي، تأسست عام 1972 ميلادي.

المصدر: مواقع سعودية