اسم "سلمان" يتصدر قائمة الأسماء الأكثر تسجيلاً بين مواليد السعودية

تصدر الاسم "سلمان" قائمة الأسماء الأكثر تسجيلاً بين مواليد السعودية في العام الجاري 2018، تيمنا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكشفت إحصائية سعودية صادرة عن وزارة الداخلية بالمملكة أن الاسم "حور" كان الأكثر تسجيلا للمواليد الإناث خلال هذا العام.

هذا، وجسّدت وكالة وزارة الداخلية الخاصة بالأحوال الشخصية نتائج هذه الإحصاءات في مجسمات عرضت في جناح الوزارة بمهرجان "الجنادرية 33".

وأظهرت هذه الإحصائية في المجمل أن أكثر أسماء الذكور تسجيلا بين المواليد في المملكة ضمت ثلاثة أسماء، أولها سلمان، ثم محمد، وعبد العزيز.

بالمقابل تصدرت الأسماء، حور، كيان، نورة، قائمة أسماء الإناث المولودات في العام ذاته. كما تضمنّت الإحصائية أكثر الأسماء شعبية التي أطلقت على مواليد في العام الهجري الجاري، حيث تصدرت 6 أسماء للذكور هي: "علي، فهد، عبد الرحمن، خالد، فيصل، فهد"، فيما تقدمت قائمة أسماء المواليد الإناث 5 أسماء هي: جود، ترف، سارة، سحاب، ملَك.

المصدر: عكاظ