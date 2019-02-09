أمير قطر يعزي "أخاه" أردوغان

أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تعازيه للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في ضحايا حادث انهيار مبنى سكني في مدينة اسطنبول.

وذكرت وكالة "قنا" القطرية الرسمية للأنباء، اليوم السبت، أن آل ثاني بعث "ببرقية إلى أخيه" رئيس جمهورية تركيا "الشقيقة"، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث انهيار المبنى، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث لأردوغان برقيتين مماثلتين كل من نائب أمير قطر، عبد الله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وانهار مبنى سكني مكون من 8 طوابق في حي جزويلي بمنطقة قارطال بالشق الآسيوي من مدينة اسطنبول يوم الأربعاء الماضي.

والسبت أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن حصيلة ضحايا الحادث ارتفعت إلى 18 قتيلا.

المصدر: قنا + الأناضول