القبض على مهرب نفط يمول "داعش" في الموصل

أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، عن القبض على أحد ممولي تنظيم "داعش" في الساحل الأيسر لمدينة الموصل.

وذكر مركز الإعلام الأمني الحكومي في بيان صحفي أن "مفارز استخبارات شرطة الطاقة ألقت القبض على متهم ينتمي لتنظيم داعش في الساحل الأيسر لمدينة الموصل".

وأضاف أن "المتهم كان يمول التنظيم من خلال عمليات تهريب النفط ومشتقاته، وصادر بحقه أمر قبض".

على صعيد آخر، أشار البيان إلى ضبط وكر لتنظيم "داعش" يقع على أطراف وادي الكور بمحافظة كركوك".

وأوضح أن "الوكر احتوى على عتاد بندقية كلاشنكوف ومواد غذائية وملابس مختلفة، وقد تم التعامل معها أصولياً".

المصدر: RT