لأول مرة.. الأمير هاري وميغان ماركل في المغرب

أعلن قصر "كنسينغتون" عن زيارة رسمية سيقوم بها دوق ودوقة "ساسكس"، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى المغرب.

وقالت العائلة الملكية البريطانية، أمس الجمعة، في بيان نشر على "تويتر" إن الزيارة المقبلة لدوق ودوقة ساسكس إلى المملكة المغربية ستكون في الفترة الممتدة بين 23 و25 فبراير الجاري.

وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للزيارة في الوقت المناسب.

The Duke and Duchess of Sussex will visit Morocco from Saturday 23rd February to Monday 25th February 2019. This visit is at the request of Her Majesty's Government.



Full details of the visit will be announced in due course. pic.twitter.com/zXAUIVhEdm — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 8 février 2019

المصدر: RT