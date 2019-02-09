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لأول مرة.. الأمير هاري وميغان ماركل في المغرب

أخبار العالم العربي

لأول مرة.. الأمير هاري وميغان ماركل في المغرب
AFP
الأمير هاري وميغان ماركل
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أعلن قصر "كنسينغتون" عن زيارة رسمية سيقوم بها دوق ودوقة "ساسكس"، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى المغرب.

وقالت العائلة الملكية البريطانية، أمس الجمعة، في بيان نشر على "تويتر" إن الزيارة المقبلة لدوق ودوقة ساسكس إلى المملكة المغربية ستكون في الفترة الممتدة بين 23 و25 فبراير الجاري.

وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للزيارة في الوقت المناسب.

المصدر: RT

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