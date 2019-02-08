بالفيديو.. عملية جوية نوعية للجيش العراقي ضد مواقع "داعش" في نينوى

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، قيام قواتها المسلحة بعملية نوعية ضد مواقع تنظيم "داعش" في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال بيان للوزارة إن الجيش العراقي وبإسناد جوي دمرمواقع لـ"داعش" جنوب الموصل إستنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة، مشيرا إلى أن العملية تمت بإشراف السيد قائد فرقة المشاة 20 وبالتنسيق بين قيادة عمليات نينوى وصلاح الدين.

وأضاف البيان أنه تم خلال العملية تطهير الجزيرة الوسطية لنهر دجلة في منطقة الكنعوص والتي تقع جنوب محافظة الموصل، بالإضافة إلى تدمير الأوكار والمضافات الموجودة وتصفية المقاتلين المتواجدين بالمكان.

وأكدت الدفاع العراقية أن تلك العملية النوعية تأتي ضمن عمليات ملاحقة خلايا تنظيم "داعش" النائمة.

هذا وشدد قادة أمنيون على استمرار ملاحقة تلك الخلايا والقضاء عليها.

المصدر: RT