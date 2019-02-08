مصر.. مجهولون يقتحمون مسجدا ويقتلون اثنين أثناء صلاة الجمعة

اقتحم مجهولون مسجدا في محافظة أسيوط، وأطلقوا النيران على المصلين وقتلوا شابا وأصابوا آخر توفي متأثرا بجراحه في المستشفى وذلك للأخذ بالثأر.

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وأبلغ الأهالي الشرطة بقيام مجهولين باقتحام مسجد العميد وائل حجاج بمنطقة غيط شعير بالبندر في أسيوط وأطلقوا النيران على المصلين مما أدى إلى وقوع قتيلين.

وتبين أن القتيل البالغ 19 عاما، وينتمي للعائلة المستهدفة بالهجوم، مصاب بطلقات نارية متفرقة بالجسم وأن الآخر البالغ 14 عاما توفي متأثرا بجراحه.

وأشارت التحريات، إلى أنه أثناء تواجد المصلين داخل المسجد والإمام على المنبر يلقي خطبة الجمعة اقتحم الجناة المسجد وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء ثم صوبوا بنادقهم نحو شخص وأردوه قتيلا.

المصدر: الوطن