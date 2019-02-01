مقتل 9 إرهابيين بعملية أمنية شمال المنيا في مصر (فيديو)

أكدت مصادر أمنية لـ RT، مقتل 9 إرهابيين واعتقال اثنين آخرين اليوم الجمعة، بعملية نفذتها قوات الأمن المصرية شرق منطقة بني مزار بالجبل الغربي شمال محافظة المنيا.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت السلطات المصرية مقتل 64 إرهابيا و7 عسكريين في عملية عسكرية للجيش والشرطة في سيناء ودلتا النيل.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات متطرفة، خصوصا في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى من الجانبين.

وفي التاسع من فبراير بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية شاملة في أرجاء البلاد وخصوصا سيناء حيث ينشط في شمالها الفرع المصري من تنظيم الدولة الإسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمدنيين.

RT

RT

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT