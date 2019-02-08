مصر.. القبض على فار من حكم بأكثر من 4 قرون سجنا!

تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية المصرية من ضبط رجل أعمال هارب من أحكام بالسجن لمدة 420 سنة و67 مليون جنيه كفالات وديون بمدينة الرحاب في القاهرة.

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وألقى الأمن القبض على رجل الأعمال بعد أن وردت معلومات عن مكان اختبائه. ومحكوم بحوالي 1202 قضية، بإجمالي مدة عقوبة بلغت حوالي 420 سنة وقيمة كفالات بلغت 13 مليون جنيه بإجمالي مديونية بلغت 67 مليون جنيه.

وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على شخص آخر يملك شركة سياحية، مطلوب بنحو 1050 حكما، من بينها 13 حكما نهائيا واجب النفاذ، في قضايا "نصب - شيكات – تبديد" بلغ إجمالي سنوات حبسه فيها 894 سنة.

المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية