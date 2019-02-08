خطيبة خاشقجي: أملي معقود على الكونغرس الأمريكي الجديد

أعربت التركية خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، عن أملها في أن تغير الولايات المتحدة موقفها إزاء مقتله وتتابع الموضوع عن كثب.

وجاءت هذه التصريحات على لسان خديجة أثناء مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة في اسطنبول ترويجا لكتاب يتناول حياة الصحفي الذي اغتيل داخل القنصلية السعودية بتركيا في الثاني من أكتوبر الماضي.

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وذكّرت خطيبة الصحفي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه إليها دعوة للقائه في واشنطن في ديسمبر الماضي لكنها رفضتها، وقالت إنها قد تزور الولايات المتحدة في مارس المقبل، شريطة أن يغير ترامب موقفه أو يتخذ خطوات جديدة.

وتابعت: "لدي أمل بأن يتابع الكونغرس الجديد الملف عن كثب".

وامتنعت خديجة في تصريحاتها عن توجيه اتهامات، مشيرة إلى أنها تنتظر انتهاء التحقيق الجاري في تركيا، واستغربت عدم العثور على جثة خطيبها حتى الآن.

ويحمل الكتاب الذي روجت له خديجة عنوان "جمال خاشقجي: حياته ونضاله وأسراره"، وألفه الصحافيان التركيان محمد عاكف إرسوي وسنان أونوش، ويتضمن شهادة جنكيز، وستصدر نسخة مترجمة إلى اللغة الإنكليزية الأسبوع المقبل.

وتعرض ترامب على خلفية القضية لضغوط قوية من قبل المشرعين الأمريكيين المطالبين باتخاذ إجراءات قاسية بحق المسؤولين عن مقتل الصحفي.

المصدر: أ ف ب