هاتف صيني جديد يغزو الأسواق الروسية

أعلنت شركة "Huawei" عن بدء طرح هاتف "Honor 10 Lite" في السوق الروسية.

وجاء الهاتف الجديد بشاشة بمقاس 6.21 بوصة، ودقة عرض +FullHD، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية باستثناء ثقب في القسم العلوي منها مخصص للكاميرا.

ويضمن الأداء المميز للهاتف معالج "HiSilicon Kirin 710" ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32/64 غيغابايت، يمكن توسيعها باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية microSD بسعة 512 غيغابايت، فضلا عن بطارية 3400 ميللي أمبير.

youtube/Honor

كما جاء الجهاز بماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية، وكاميرا أساسية بدقة 13+2 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل، قادرة على التعرف على وجه المستخدم.

المصدر: فيستي