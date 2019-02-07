"آبل" تتباهى بقدرات كاميرات هواتفها (فيديو)

نشرت قناة آبل على يوتيوب مقطع فيديو يظهر القدرات العالية لكاميرات هواتفها على التصوير بتقنية "Smart HDR".

وصوّر أهم لقطات هذا الفيديو المخرج السينمائي الشهير، جيا جنكي، مستخدما أحد هواتف آيفون التي أطلقتها آبل مؤخرا.

وحاول المخرج من خلال هذا المقطع إظهار قدرة كاميرا الهاتف على التقاط أدق التفاصيل، حتى عند تصوير الأجسام المتحركة، ودقتها في إظهار أبعاد الصورة.

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وطرحت "آبل" ميزة "Smart HDR" في هواتف آيفون (XS وXS Max وXR) الأخيرة، ونجحت من خلالها بإعادة كاميرات هواتفها لتصنف من بين أفضل كاميرات الهواتف في الأسواق.

المصدر: فيستي