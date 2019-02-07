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"غوغل" تسعى لحل أزمتها مع روسيا

العالم الرقمي

Reuters JV/KC
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أعلنت الهيئة الاتحادية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في روسيا أن "غوغل" بدأت باتخاذ خطوات جدية لتسوية قضاياها المعلقة في البلاد.

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وقال المتحدث باسم الهيئة، فاديم أمبيلونسكي: "أقمنا حوارا بناء مع شركة غوغل، ونتائج الحوار تناسبنا حاليا".

وذكر موقع "إنترفاكس" أن شركة غوغل وكخطوة تمتثل فيها للتشريعات الروسية، حذفت مؤخرا من متصفحها نحو 73% من الروابط والعناوين التي عدت روسيا عرضها محظورا.

وكانت الهيئة الاتحادية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في روسيا قد وجهت كتابا إلى شركة غوغل، أواخر العام الفائت، طالبتها فيه بالالتزام بالتشريعات الروسية وعدم نشر المواد والروابط التي تعد محظورة بالنسبة للاتحاد الروسي، وأكدت أن "غوغل" قد تتعرض لغرامات مالية في حال عدم امتثالها لتلك الطلبات.

المصدر: وكالات روسية

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