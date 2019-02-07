"سامسونغ" تغيّر عالم كاميرات الهواتف! (فيديو)

ذكر موقع "Patently Mobile" أن شركة سامسونغ سجلت براءة اختراع جديدة لتطوير كاميرا، ستوضع داخل القلم الذكي في هواتف "Galaxy Note" القادمة.

ومن المفترض أن تحل هذه الكاميرا محل تلك الأمامية للهواتف، ما سيجعل الشاشة تغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية للجهاز.

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وسيكون المستخدم قادرا على استعمال "S Pen" الخاص بالهاتف لالتقاط صور السيلفي، أو حتى الاستعانة بالكاميرا الموجودة فيه للاستغناء عن كاميرا الهاتف الأساسية.

من ناحية أخرى، كانت قناة "ice universe" المهتمة بشؤون التقنية قد أكدت أن سامسونغ تعتزم إطلاق هاتف "Galaxy A90" بكاميرا "Pop-up" أمامية.

المصدر: لايف. رو