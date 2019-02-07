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الكشف عن "Mi 9" الأقوى من "Xiaomi"

العالم الرقمي

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youtube/GadgetGeeks
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سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية صورا ومعلومات عن هاتف "Mi 9" المنتظر من "Xiaomi".

ومن المتوقع أن يطرح الهاتف خلال الربيع المقبل، وسيأتي بكاميرا أساسية ثنائية هي الأقوى من بين كاميرات الهواتف بدقة 48+12 ميغابيكسل، مزودة بحساس "ToF" للتصوير بتقنية 3D.

وسيأتي هيكل الهاتف من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أما شاشته فـ "OLED" بمقاس 6.4 بوصة، ودقة عرض 4K.

slashleaks.com
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كما ستزوده "Xiaomi" الجهاز بمعالج "Snapdragon 855" الأقوى حاليا، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وبطارية بسعة 3500 ميللي أمبير.

المصدر: فيستي

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