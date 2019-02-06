"فايبر" يعود للمنافسة بقدرات جديدة

أعلنت شركة "فايبر" أنها أدخلت تعديلات جديدة على تطبيقها ليعود كواحد من أكثر تطبيقات التواصل منافسة في الأسواق.

وأوّل اختلاف لاحظه المستخدمون في النسخة الجديدة من "فايبر" هو شكل الواجهة الرئيسة، التي أصبحت أكثر إشراقا من ناحية الألوان، وأكثر عملية للاستخدام، وباتت تحتوي على 3 أزار فقط: "المحادثات" و"الاتصالات" وزر "المزيد" الذي يمكن من خلاله التوجه للقوائم التي تضبط آلية عمل باقي الميزات في التطبيق.

كما أكد القائمون على "فايبر" أن نسخة تطبيقهم الجديدة أصبحت أكثر أمانا، وازدادت فيها نسبة تشفير الاتصالات والرسائل، وأصبح بإمكان المستخدم استحداث مراسلة مشفرة بينه وبين أي جهة اتصال لديه.

youtube/Viber

والمهم في نسخة "فايبر" الجديدة أيضا هو أنه أصبح بالإمكان استحداث مجموعات للتواصل عبر الكتابة أو مكالمات الفيديو كما في تطبيق "واتس آب".

المصدر: فيستي