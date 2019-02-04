 
مباشر

"Huawei" تغير مستقبل الهواتف بجهاز جديد

العالم الرقمي

youtube/ TecnoPhonePro
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lexe

أكدت مصادر مقربة من "Huawei" الصينية عزم الشركة طرح هاتف جديد، قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت "5G".

ومن المفترض أن تستعرض "Huawei" هاتفها المنتظر مع عدد من الأجهزة والهواتف الجديدة خلال معرض "MWC 2019" للتقنيات، والذي سيعقد في الفترة ما بين 25 و29 فبراير الجاري.

youtube/ TecnoPhonePro
إقرأ المزيد
"Xiaomi" تطرح أول هواتفها القابلة للطي

ولن يكون الهاتف تقليديا كغيره، بل سيحمل شاشة "OLED" كبيرة قابلة للطي من المنتصف، تخوله العمل كحاسب لوحي صغير أو هاتف ذكي متوسط الحجم.

كما سيزود بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، ومعالج "snapdragon 855" ثماني النوى عالي الأداء.

أما سرعة تحميل وإرسال البيانات في هذا الهاتف، فقد تتراوح ما بين 50 إلى 100 ميغابايت في الثانية.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مدرب إيران: قطر دفعت ثمن كل شيء لمنتخبنا