"Huawei" تغير مستقبل الهواتف بجهاز جديد

أكدت مصادر مقربة من "Huawei" الصينية عزم الشركة طرح هاتف جديد، قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت "5G".

ومن المفترض أن تستعرض "Huawei" هاتفها المنتظر مع عدد من الأجهزة والهواتف الجديدة خلال معرض "MWC 2019" للتقنيات، والذي سيعقد في الفترة ما بين 25 و29 فبراير الجاري.

youtube/ TecnoPhonePro

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ولن يكون الهاتف تقليديا كغيره، بل سيحمل شاشة "OLED" كبيرة قابلة للطي من المنتصف، تخوله العمل كحاسب لوحي صغير أو هاتف ذكي متوسط الحجم.

كما سيزود بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، ومعالج "snapdragon 855" ثماني النوى عالي الأداء.

أما سرعة تحميل وإرسال البيانات في هذا الهاتف، فقد تتراوح ما بين 50 إلى 100 ميغابايت في الثانية.

المصدر: فيستي