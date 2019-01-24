 
مباشر

"Xiaomi" تطرح أول هواتفها القابلة للطي

العالم الرقمي

Twitter/Wang Xiang ‏
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ld12

استعرضت شركة "Xiaomi" الصينية مؤخرا هاتفها الأول المزود بشاشة مرنة قابلة للطي.

ويتميز هذا الجهاز عن غيره من الهواتف الشبيهة، والتي بدأت بالظهور أواخر العام الفائت، بأن شاشته قابلة للطي من جنبيها، وليس من المنتصف فقط، ما يجعل منه بحجم هاتف صغير عند ثنيها، وبحجم حاسب لوحي عندما تكون في وضعها العادي.

ولم تعلّق "Xiaomi" على الفيديوهات التي انتشرت لهذا الجهاز، ولم تحدد موعد إطلاقه الرسمي، لكن المدون الشهير "إيفان بلاس" كان قد ذكر أنه من المفترض أن يطرح أوائل العام الجاري.

وبالإضافة لهذا الجهاز، تستعد "Xiaomi" لإطلاق هاتف "Mi MIX 3" قريبا، والذي سيكون أول هاتف قادر على التعامل مع شبكات "5G".

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. موسكو تكشف عن مدى صاروخ يزعج واشنطن