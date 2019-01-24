"Xiaomi" تطرح أول هواتفها القابلة للطي

استعرضت شركة "Xiaomi" الصينية مؤخرا هاتفها الأول المزود بشاشة مرنة قابلة للطي.

ويتميز هذا الجهاز عن غيره من الهواتف الشبيهة، والتي بدأت بالظهور أواخر العام الفائت، بأن شاشته قابلة للطي من جنبيها، وليس من المنتصف فقط، ما يجعل منه بحجم هاتف صغير عند ثنيها، وبحجم حاسب لوحي عندما تكون في وضعها العادي.

Excited to share this video of a special Xiaomi smartphone from our President and Co-founder Bin Lin. It is the world’s first ever double folding phone — that’s pretty cool, isn’t it? #xiaomi#foldingphone#technologypic.twitter.com/iBj0n3vIbW — Wang Xiang (@XiangW_) 23 января 2019 г.

ولم تعلّق "Xiaomi" على الفيديوهات التي انتشرت لهذا الجهاز، ولم تحدد موعد إطلاقه الرسمي، لكن المدون الشهير "إيفان بلاس" كان قد ذكر أنه من المفترض أن يطرح أوائل العام الجاري.

وبالإضافة لهذا الجهاز، تستعد "Xiaomi" لإطلاق هاتف "Mi MIX 3" قريبا، والذي سيكون أول هاتف قادر على التعامل مع شبكات "5G".

المصدر: فيستي