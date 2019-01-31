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"سامسونغ" تطرح هاتفا مميزا بسعر رخيص

العالم الرقمي

youtube/ Beebom
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استعرضت شركة سامسونغ هاتف "Galaxy M20" الجديد بمواصفات ممتازة، وسعر 150 $ تقريبا.

وجاء الهاتف الجديد بشاشة 6.3 بوصة، ودقة عرض "2340/1080" بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات "+FHD"، وأهم ما يميزها أنها تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا، باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا.

وزود الجهاز بمعالج "Exynos 7904" ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 3/4 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية 32/64 غيغابايت، قابلة للتوسيع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وبطارية بسعة 5000 ميللي أمبير تكفيه ليعمل يومين متتاليين.

youtube/ Beebom

كما ألحقت سامسونغ بالهاتف كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13+5 ميغابيكسل، بتقنية "Life Focus"، قادرة على تقريب الأجسام بالصورة بشكل أوتوماتيكي، والتقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، بفتحة عدسة "f/2.0".

المصدر: فيستي

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