هل تجسّس "FaceTime" على أجهزة المستخدمين لسنوات؟

عثر القائمون على تطبيق "FaceTime" الشهير للتواصل عبرة أجهزة آبل على ثغرة برمجية، قد تكون قد ساهمت بالتجسس على كمبيوترات وهواتف المستخدمين.

وأوضح الخبراء في "FaceTime" أن الثغرة البرمجية المكتشفة تمكن قراصنة الإنترنت من الوصول إلى جهاز أي مستخدم يستعمل تطبيقهم، والأخطر أنه يمكنهم استغلالها لسماع المكالمات، أو تشغيل مايكروفات الهواتف والتنصت على المستخدمين دون علمهم.

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وحذروا من أن هذه الثغرة الموجودة في الأجهزة العاملة بنظام "iOS-12.1" يمكن ان تساعد الهاكرز أيضا على الوصول إلى الكاميرات الأمامية، وتشغيلها بشكل سري لالتقاط الصور والفيدوهات.

المصدر: فيستي