تطبيق شهير يساهم باختراق هواتف "أندرويد"!

حذّر خبراء أمن المعلومات من أن تطبيق "ES File Explorer" الشهير لإدارة الملفات يساهم في اختراق هواتف أندرويد.

ويقول الخبراء إن نسخة "4.1.9.5.2" من "ES File Explorer" تحوي ثغرة برمجية، يستطيع قراصنة الإنترنت استغلالها في اختراق الهواتف العاملة بأنظمة أندرويد، وتثبيت برمجيات خبيثة يستطيعون من خلالها الوصول إلى البيانات والصور والعديد من أنواع الملفات التي يحويها الهاتف. والأخطر من ذلك، أنهم سيكونون قادرين على الوصول إلى التطبيقات والتحكم بها، والوصول إلى كلمات المرور الخاصة بالمستخدم.

كما أكدوا أن عملية اختراق الهواتف عبر الثغرة الموجودة في هذا التطبيق، تتم في حال كانت تلك الأجهزة متصلة بشبكات الـ Wi-Fi فقط، ويجب أن يكون كل من هاتف المخترق وهاتف الضحية على اتصال بنفس الشبكة.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق "ES File Explorer" يعد واحدا من أشهر التطبيقات في العالم لإدارة الملفات في الهاتف، ويستخدمه أكثر من 300 مليون مستخدم حول العالم.

المصدر: فيستي