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روسيا تحقق في نشاط "فيسبوك" و"تويتر" على أراضيها

العالم الرقمي

روسيا تحقق في نشاط
Reuters JN/MAZ
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بدأت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في روسيا تحقيقات تتعلق بأعمال شركتي "فيسبوك" و"تويتر" على أراضي الاتحاد الروسي.

ورأت الهيئة أن "الشركتين لم تمتثلا للقوانين الروسية وتقدما أجوبة كافية لها فيما يتعلق بعملهما في البلاد، والتزامهما بقواعد حماية البيانات".

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وأوضح بيان صادر عن الهيئة مؤخرا أن "فيسبوك وتويتر أرسلتا، في 18 يناير الجاري، أجوبة لهيئة الرقابة وحقوق المستهلك في روسيا تتعلق بأسئلتها حول الالتزام بالمعايير المحلية، لكن هذه الأجوبة كانت شكلية، ولم تتضمن أي تفاصيل دقيقة".

يذكر أن الهيئة كانت قد راسلت، في ديسمبر 2018، الشركتين المذكورتين وطالبتهما بتقديم معلومات دقيقة عن طبيعة عملهما في روسيا، وترخيص قواعد بيانات جديدة لهما على الأراضي الروسية، لحفظ بيانات المستخدمين الروس فيها.

المصدر: RT

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