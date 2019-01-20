تطوير شاشة ذكية تغني عن الحواسب الشخصية

شهد معرض "CES 2019" ظهور شاشة متطورة متعددة الاستخدامات، قد تحل محل الحواسب الشخصية والمحمولة في المستقبل.

وجاءت "Lapscreen" الجديدة بمقاس 12.5 بوصة، وقدرة عرض عالية "4K"، وهيكل متين وخفيف لا يتجاوز وزنه 400 غرام، وسماكه 4 ملم.

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كما زود هيكلها بمنفذ "HDMI"، ومنفذ "USB-C" لوصلها مع مختلف أنواع لوحات المفاتيح والملحقات وتحويلها إلى حاسب متكامل.

كما زودت هذه الشاشة بتقنيات تساعدها على الاتصال بمختلف الأجهزة الإلكترونية عبر البلوتوث، والاتصال بشبكات "WI-FI".

المصدر: فيستي