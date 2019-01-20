 
مباشر

تطوير شاشة ذكية تغني عن الحواسب الشخصية

العالم الرقمي

تطوير شاشة ذكية تغني عن الحواسب الشخصية
youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lc9h

شهد معرض "CES 2019" ظهور شاشة متطورة متعددة الاستخدامات، قد تحل محل الحواسب الشخصية والمحمولة في المستقبل.

وجاءت "Lapscreen" الجديدة بمقاس 12.5 بوصة، وقدرة عرض عالية "4K"، وهيكل متين وخفيف لا يتجاوز وزنه 400 غرام، وسماكه 4 ملم.

youtube

كما زود هيكلها بمنفذ "HDMI"، ومنفذ "USB-C" لوصلها مع مختلف أنواع لوحات المفاتيح والملحقات وتحويلها إلى حاسب متكامل.

كما زودت هذه الشاشة بتقنيات تساعدها على الاتصال بمختلف الأجهزة الإلكترونية عبر البلوتوث، والاتصال بشبكات "WI-FI".

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سرّ شبابك في دمك ... مستحضر تجميل جديد مصنوع من دمك أنت!