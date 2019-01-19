أبرز مواصفات هاتف "آسوس" الجديد
استعرضت شركة آسوس مؤخرا جهاز "ZenFone Max Pro -M2" الأحدث من بين هواتفها الذكية.
وجاء الهاتف بمواصفات فنية وتقنية جيدة أهمها:
- معالج ثماني النوى "Qualcomm Snapdragon 660" بتردد 2.2 غيغاهيرتز.
- معالج رسوميات "Adreno 512".
- ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع باستعمال بطاقات ذاكرة "microSD/HC/XC".
- شاشة بمقاس 6.3 بوصة، بدقة عرض +FHD، وأبعاد "19:9"، محمية بطبقة من زجاج "Corning Gorilla Glass 6".
- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة (12+5) ميغابيكسل، مزودة بتقنيات "Sony IMX486".
- كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل.
- ماسح لبصمات الأصابع.
- مستقبلات لإشارات "GPS" و"GLONASS" و"BDS" و"Galileo" لتحديد المواقع.
- مستقبل لإشارات الراديو "FM".
- بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير تكفي الهاتف للعمل لعدة أيام.
- الأبعاد: 157/75/8.5 ملم.
- الوزن: 175 غراما.
المصدر: فيستي