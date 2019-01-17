تقنية جديدة لشحن الهواتف عن بعد!

استعرضت شركة "Wi-Charge" الإسرائيلية منظومتها المبتكرة لشحن الهواتف لاسلكيا بطريقة جديدة كليا.

والمثير للاهتمام في المنظومة التي استعرضتها الشركة هو اعتمادها على أشعة الليزر لإيصال الطاقة من مصادرها إلى الهاتف الذي يبعد عنها بضعة أمتار.

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وتتألف المنظومة من جهاز رئيس موصول بمصدر للطاقة الكهربائية، يصدر الأشعة الليزرية باتجاهات مختلفة لشحن بضع هواتف في آن واحد، وشرائح إلكترونية توصل بالهواتف، تستقبل تلك الأشعة وتحول موجاتها الضوئية إلى موجات كهربائية لشحن الأجهزة.

ويشبه الاختراع الجديد الجهاز الذي استعرضه مهندسون من شركة "إينيرغيا" الروسية، والقادر على شحن الدرونات عن بعد باستخدام أشعة الليزر، وعن مسافات تصل إلى كيلومترين.

المصدر: فيستي