 
مباشر

تقنية جديدة لشحن الهواتف عن بعد!

العالم الرقمي

تقنية جديدة لشحن الهواتف عن بعد!
youtube/ Experiment at Home
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbvg

استعرضت شركة "Wi-Charge" الإسرائيلية منظومتها المبتكرة لشحن الهواتف لاسلكيا بطريقة جديدة كليا.

والمثير للاهتمام في المنظومة التي استعرضتها الشركة هو اعتمادها على أشعة الليزر لإيصال الطاقة من مصادرها إلى الهاتف الذي يبعد عنها بضعة أمتار.

إقرأ المزيد
روسيا.. ابتكار ثوري يشحن الدرونات بالليزر عن بعد

وتتألف المنظومة من جهاز رئيس موصول بمصدر للطاقة الكهربائية، يصدر الأشعة الليزرية باتجاهات مختلفة لشحن بضع هواتف في آن واحد، وشرائح إلكترونية توصل بالهواتف، تستقبل تلك الأشعة وتحول موجاتها الضوئية إلى موجات كهربائية لشحن الأجهزة.

ويشبه الاختراع الجديد الجهاز الذي استعرضه مهندسون من شركة "إينيرغيا" الروسية، والقادر على شحن الدرونات عن بعد باستخدام أشعة الليزر، وعن مسافات تصل إلى كيلومترين.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الجيش الأمريكي يطلب سلاحا إسرائيليا على وجه السرعة!