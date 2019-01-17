فندق ياباني يطرد روبوتاته من العمل!

افتتح فندق "Henn-na" التكنولوجي في اليابان عام 2015، وعمل فيه 243 روبوتا دون وجود موظفين من البشر.

وقررت إدارة الفندق قبل أيام تسريح نصف الروبوتات العاملة هناك واستبدالها بالبشر، لأنها قصرت في أداء واجباتها، حيث عجزت عن عمل نسخ من جوازات السفر، أو قيامها أحيانا بإيقاظ الزبائن النائمين والذين يعانون من الشخير، حيث أيقظتهم الروبوتات قائلة: "بما يمكن أن أساعدك؟".

وقالت صحيفة "The Wall Street Journal"، إن الروبوتات قصرت للأسف في أداء واجباتها بشكل دائم "وخلقت مشكلات في أماكن العمل".

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كما اتضح أن الروبوتات عاجزة عن تنفيذ عمليات بسيطة رغم تقنياتها الفائقة، وكانت تصطدم ببعضها البعض في الممرات، فضلا عن فشلها في نقل الأمتعة، إذ نجحت في حملها إلى 24 غرفة فقط من إجمالي 100 غرفة متوفرة في الفندق.

وأعلنت إدارة فندق "Henn-na" أنها لم تتخل عن فكرة الاعتماد على الروبوتات في خدمات الفندق، إلا أنها اعترفت أن الروبوتات عاجزة عن أداء واجباتها بفاعلية تامة دون أن يساعدها البشر.

وترى الإدارة سببا آخر لعدم فاعلية الروبوتات، وهو سرعة تقادم التكنولوجيا، حيث صارت التطبيقات المنقولة والأجهزة المساعدة في الهواتف الذكية تتقدم عليها، بعد مرور 4 أعوام فقط من افتتاح الفندق.

المصدر: مايل. رو