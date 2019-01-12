برنامج "المنزل الذكي" لشركة "Amazon" يفضح خصوصيات مستخدميه

أفاد موقع "The Intercept" بأن مبرمجين أوكرانيين عملوا على برنامج "المنزل الذكي" لشركة "Amazon" كان لديهم حق الدخول إلى كاميرات المراقبة الموجودة بمنازل الزبائن.

وكتب الموقع أن مجموعة أبحاث علمية أوكرانية كانت تقوم منذ عام 2016 بدراسة تسجيلات الفيديو لنظام "المنزل الذكي" والتي قامت بتصويرها شركة "Ring"، كما كانت تقوم بإعداد نظام التعرف يدويا. ويدخل مشروع "Ring" شركة "Amazon" وينتج جهازا ينفذ وظائف الجرس الذكي وكاميرا المراقبة الخارجية.

ولم تتعرض معلومات المشروع للتشفير، وذلك من أجل تجنب زيادة التكاليف.

ونقل الموقع عن مصدر تحدث أنه لم يتم تسجيل أي مخالفات جدية من جانب الخبراء الأوكرانيين.

وقال: "كان عمال شركة "Ring" يعرضون لبعضهم البعض أحيانا تسجيلات الفيديو التي علقوا عليها ووصفوا بعض الأحداث التي شهدوا عليها، مثل القبلات وحوادث إطلاق النار من الرشاشات والسرقة".

وأشار الموقع إلى أن سياسة خصوصية الشركة لا تسمح للأطراف الثالثة بالحصول على المعلومات الشخصية حول الزبائن.

المصدر: نوفوستي