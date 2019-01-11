كبار السن الأكثر ترويجا للأخبار الكاذبة!

كشفت دراسة حديثة أن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما هم الأكثر عرضة لمشاركة أخبار مزيفة على "فيسبوك".

وحلل الباحثون في جامعة برينستون سلوك المستخدمين على "فيسبوك" قبل وبعد الانتخابات الأمريكية لعام 2016.

ووجدوا أن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما هم الأكثر احتمالا لمشاركة روابط مواقع تنتج قصصا غير صحيحة.

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ودرس الباحثون سلوك 3500 مستخدم لتطبيق فيسبوك، وكشف التحليل أن 11% ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما، شاركوا روابط قصص مزيفة، في حين أن 3% فقط من المستخدمين الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و29 عاما فعلوا ذلك.

وكشفت النتائج أيضا أن مؤيدي ترامب كانوا ست مرات أكثر عرضة لنشر روابط القصص الوهمية مقارنة بالديمقراطيين.

وكتب الباحثون ضمن الدراسة التي نشرت في مجلة "Science Advances": "كان المحافظون أكثر نشرا لمقالات من مواقع أخبار مزيفة، أكثر من الليبراليين أو المعتدلين".

وأضاف الباحثون أن المشاركين الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما، بغض النظر عن ميولهم الأيديولوجية والجنس والتعليم والعرق وغيرها من العوامل الأخرى، شاركوا أخبارا مزيفة بنحو 7 أضعاف تقريبا أكثر من أولئك الأصغر سنا ممن شاركوا في الدراسة.

وعلى الرغم من أن سبب هذه النتائج ما يزال غير واضح، إلا أن الباحثين يقترحون أن كبار السن قد يكونون أقل معرفة بالقراءة والكتابة على المستوى الرقمي، أو أن التدهور المعرفي المرتبط بالعمر يجعل هذه المجموعة أكثر سهولة في التعرض للخداع.

المصدر: ميرور