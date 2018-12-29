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روسيا تطلق شبكة "5G" موحدة على أراضيها

العالم الرقمي

روسيا تطلق شبكة
youtube/ Singularity Prosperity
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ذكرت مصادر في وزارة الإعلام الروسية أن شركات الاتصالات الكبرى في البلاد تستعد لإطلاق شبكة موحدة للإنترنت من الجيل الخامس.

وتفيد المصادر بأن ممثلي شركات "MTS" و"Megafon" و"Beeline" و"Tele2" التي تعد أكبر شركات اتصالات في الاتحاد الروسي، يناقشون حاليا استحداث شبكة "5G" مشتركة تغطي معظم مدن ومناطق روسيا، وسيخصصون لهذا الغرض نحو مليار و100 مليون دولار تقريبا.

ويرى الخبراء أن هذه الشركات ستنجح في إنجاز هذا المشروع، وخصوصا أن لديها خبرة كبيرة في مجال الخدمات الخلوية واللاسلكية، وكانت قد شكلت سابقا شركة موحدة أشرفت على مشروع شبكات "LTE" في روسيا في أعوامه الأولى.

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وكانت وسائل إعلام روسية قد أكدت منذ مدة أن شبكات "5G" الحديثة، ستبدأ بالعمل في بعض مناطق العاصمة موسكو مطلع 2019، وستصل هذه التقنية إلى العديد من قطاعات الخدمات والمشافي ووسائل النقل العامة.

المصدر: فيستي

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